Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в сотнях кибератак

Спецслужбы США и Великобритании выступили с совместным докладом, обвинив ГРУ в кибератаках, которые ранее приписывались отдельным хакерским группировкам. По данным западной разведки, 85-й главный центр ГРУ стоит за группами Fancy Bear, Strontium, APT28 и другими.

Доклад подготовили Агентство национальной безопасности (АНБ), ФБР, а также агентства по кибербезопасности США и Британии. По их данным, атаки осуществлялась как минимум с середины 2019 года до начала 2021 года.

Они были нацелены на военные и правительственные организации, политические партии, оборонных подрядчиков, энергетические компании, вузы, аналитические центры, юридические фирмы и компании, занимающиеся логистикой.

В основном злоумышленники использовали для взлома метод перебора паролей и учетных данных.

С помощью кибератак хакерам удалось получать закрытую информацию, включая электронную переписку и доступ к аккаунтам.

Директор АНБ по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что эта кампания по сбору данных, вероятно, до сих пор продолжается в глобальном масштабе.