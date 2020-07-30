30 июля 2020, 19:09
«Спецслужбы могут следить за нами с помощью даже утюга». Эксперт развеял опасения депутата
Леонтий Букштейн, шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации», в беседе с НСН рассказал, что Евгению Федорову, депутату Госдумы, не стоит опасаться того, что iPhone за ним следит.
По словам специалиста, спецслужбу могут вести слежку и из утюга, так как при нынешних технологиях возможно все. Однако вся техника, которая заводится в Россию, проходит очень тщательный осмотр.
«Наши спецслужбы не будут хлопать ушами, смотреть, как нам засылают шпионские устройства. У нас есть положение об ответственности за использование такой аппаратуры без санкции. Аппаратура слежения, контроля, скрытой съемки практически вне закона», — пояснил Букштейн.
Он отметил, что прежде, чем обвинять технику в шпионаже, нужно иметь на руках доказательства, а не просто так говорить об этом.