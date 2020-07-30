«Спецслужбы могут следить за нами с помощью даже утюга». Эксперт развеял опасения депутата

По словам специалиста, спецслужбу могут вести слежку и из утюга, так как при нынешних технологиях возможно все. Однако вся техника, которая заводится в Россию, проходит очень тщательный осмотр.

«Наши спецслужбы не будут хлопать ушами, смотреть, как нам засылают шпионские устройства. У нас есть положение об ответственности за использование такой аппаратуры без санкции. Аппаратура слежения, контроля, скрытой съемки практически вне закона», — пояснил Букштейн.

Он отметил, что прежде, чем обвинять технику в шпионаже, нужно иметь на руках доказательства, а не просто так говорить об этом.