Спецпредставитель президента рассказал, что будет в случае отключения России от интернета

Россию невозможно отключить от глобальной сети. Если это сделают извне, специалисты достроят коннекторы к мировому интернету. Об этом сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сказал он.

Страна не собирается отключаться от всемирной сети самостоятельно и подготовила план на случай, если это сделают извне. Локальные ресурсы продолжат работать в любом случае, а коннекторы к мировой сети специалисты достроят.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил другой вариант. Он заявил, что в случае отключения от точки международного обмена в Европе Россия перенаправит трафик в Азию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что россияне не останутся без доступа к интернету.