Персональные данные россиян защитят специальным положением

В Минцифры представили положение о контроле за обработкой персональных данных. Полномочия по нему передадут Роскомнадзору. Надзорный орган будет контролировать деятельность операторов и третьих лиц в указанной сфере.

Информация о положении министерства указана в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В силу оно должно вступить с 1 июля 2021 года.

«Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Роскомнадзором», — отмечено в документе.

Специалисты РКН в рамках госконтроля за обработкой персональных данных будут мониторить деятельность операторов и действующих по их поручению третьих лиц в сфере обработки персональных данных. Контролировать намерены и результаты их деятельности.

Поднадзорные объекты Роскомнадзор отнес к нескольким категориям риска причинения вреда — значительной, средней, умеренной или низкой. Частоту и тип проверок тоже регламентируют.

В Минцифры подчеркнули, что «принятие проекта постановления будет способствовать установлению единых принципов организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных». Оно также окажет положительное влияние на соблюдение обязательных требований в этой области, повысит защищенность персональных данных россиян и снизит правонарушения в соответствующей сфере.