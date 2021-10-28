Специальные радиочастоты предложили выделить для беспилотников в России

Для связи дронов с их операторами в России могут выделить специальные радиочастоты 5850–6425 МГц. Это позволит управлять беспилотниками на расстоянии до десяти километров без помех.

О планах по «беспилотным» частотам сообщила газета «Известия». По данным издания, с таким предложением выступила Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Авторы проекта указали на расширение рынка дронов.

Сейчас они активно применяются, в частности, для мониторинга состояния разных объектов. Например, трубопроводов, линий электропередачи.

По словам руководителя компании «Спектрум Менеджмент» Вадима Поскакухина, частоты 5850–6425 МГц нужны как для управления беспилотниками, так и для получения с них данных.

Сейчас в этих целях переиспользуются частоты от других массовых технологий. Так, гражданские беспилотники в большинстве своем управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц. На них работает и Wi-Fi, а это создает помехи для работы дронов, пояснил эксперт.

По его мнению, для массового внедрения дронов в экономику нужно не просто выделить им определенные частоты, но создать единую систему управления и связи. Такие сети, как подчеркнул Поскакухин, должны иметь высокую плотность и обеспечивать высокие скорости для передачи видеопотоков.