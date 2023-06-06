Технологии 06 июня 2023, 13:56 Специалисты Yota: россияне начали терять интерес к криптовалютам fabrikasimf / Freepik

Читать 360tv в

Жители России больше не интересуются криптовалютами так активно, как весной 2022 года. К такому выводу пришли специалисты Yota, проанализировав трафик, выпадающий на криптокошельки.

В последний раз краткосрочный рост такого трафика зафиксирован в прошлом марте. Этой весной трафик на криптокошельки упал на треть (35%) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Так, например, по сравнению с январем в апреле трафик уменьшился на 30%. Специалисты Yota выяснили, что после изучения вопроса многие пользователи теряют интерес к цифровым валютам.

Ядро аудитории криптовалют составляют молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет. Именно это поколение активнее других переводило сбережения в «крипту». В 2022 году на указанную возрастную категорию приходился 61% от общего объема трафика на криптокошельки. Однако именно в молодой части аудитории наблюдается самое заметное падение интереса к цифровым валютам: в 2023 году доля пользователей этого поколения сократилась на 10%.

При этом возрастная категория 50+ продемонстрировала наибольший прирост доли трафика на криптокошельки. Специалисты объясняют это консервативностью старшего поколения по отношению к новым технологиям: они только сейчас начали присматриваться к цифровым активам, и в абсолютных цифрах таких пользователей все еще немного.