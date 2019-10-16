Специалисты узнали, сколько фотографий хранят люди у себя в смартфоне

Среднестатистический юзер хранит в телефоне около 952 фотографий. Причем 22% из них — некачественные или повторяющиеся снимки. К такому выводу пришли специалисты Avast. Также эксперты назвали причину, по которой люди не часто чистят смартфон от ненужных файлов.

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«Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства», — рассказал РИА «Новости» глава Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Он добавил, что нехватка памяти в гаджете не влияет на его производительность.

Эксперты также выяснили интересный факт — молодые люди от 18 до 24 лет хранят в смартфонах меньше всего фотографий. Специалисты связали это с популярностью Instagram и Snapchat. Эти сервисы предлагают пользователям публиковать фото и видео, которое доступно в течение 24 часов. Затем этот контент сохраняется в аккаунтах.

При этом люди от 25 до 44 лет хранят на телефоне более тысячи снимков. Женщины делают на 24% больше фото, нежели мужчины. Исследователи отметили, что в этой возрастной группе много мам и пап, а также работающих людей.

«Первые делают множество фотографий своих детей и хотят оставить все случайные фото, даже не самые качественные. У вторых не так много времени, чтобы регулярно чистить телефон», — заявили представители Avast.