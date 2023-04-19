19 апреля 2023, 10:53
Специалисты РТУ МИРЭА допустили, что развитие нейросетей спровоцирует рост киберпреступности
Риск роста киберпреступлений выходит на первый план в рейтинге опасностей развития нейросетей. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования специалистов Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.
На фоне развития цифровых технологий возрастают риски взлома защиты различных компьютерных программ, это может повлиять на рост киберпреступлений. Кроме того, нейросети могут лишить работы сотрудников колл-центров, журналистов и графических дизайнеров.
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Специалисты заключили, что любая исходящая от цифровых новшеств опасность связана с тем, что закладывает в них конкретный человек.
Нейросети
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