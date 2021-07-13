Специалисты Роскачества рассказали, могут ли смартфоны быть жаростойкими

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что смартфоны не обладают жаростойкостью. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, современные устройства рассчитаны на температуру 0… +35 градусов.

«Этот диапазон — рабочая температура флагманов при ресурсоемкой задаче», — пояснил Кузьменко.

Ранее эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал, что неполадки с экраном, динамиком или камерой свидетельствуют о том, что мобильному телефону осталось «жить» недолго.

По словам специалиста, от влажности или неправильной эксплуатации могут вспухнуть и даже взорваться аккумуляторные батареи. Однако в последнее время их начали производить по более надежным технологиям.

Частое «подтормаживание» смартфона связывают с недостаточностью мощности процессора или с маленьким объемом оперативной памяти. Из-за громоздких приложений устройство начинает притормаживать. Кроме того, на его медлительность влияют охлаждение или же перегрев.