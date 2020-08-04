Специалисты Роскачества рассказали, как продлить срок службы ноутбука

Эксперты отметили важность бережного пользования жестким диском. Нельзя перегревать и ронять ноутбук, информирует «ФедералПресс».

«Также при выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы», — посоветовали в Роскачестве.

Руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов уточнил, что работу компьютера может замедлять одновременное открытие большого числа «тяжелых» файлов. Важно лишний раз проверить ноутбук на вирусы и всегда закрывать неиспользуемые процессы.

Оптимальнее всего оставлять свободными 15-30% диска. Если устройство стало медленно работать, можно попробовать его модифицировать, предварительно прочистив внутренности корпуса от пыли. Еще компьютер необходимо перезапускать как минимум раз в неделю.