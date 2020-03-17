Специалисты разработали новую стратегию развития IТ-отрасли в России

Все прежние попытки обновить действующий документ заканчивались перспективой 2030 года. Стратегия предполагает, что доля IT-отрасли в ВВП вырастет с нынешних 0,9% до 4%, при этом на рынке появятся десять компаний с капитализацией от одного миллиарда долларов.

Обсуждение документа с представителями отрасли прошло накануне, 16 марта, на совещании у заместителя министра связи Максима Паршина. В ходе совещания было принято решение о том, что участники отрасли направят свои предложения по доработке стратегии в ВШЭ, после чего Школа обновит и отправит всем на согласование черновую версию документа.

Предыдущая стратегия развития IT-отрасли в России была утверждена в 2013-м. Она действительна на 2014–2020 годы.

Футуролог Данила Медведев и эксперт по информационным технологиям Сергей Корогод ранее объяснили, как интернет, дополненная и виртуальная реальность, искусственный и гибридный интеллект изменят IT-технологии.