Специалисты рассказали, как определить мошеннические сайты

В наше время мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана. Зачастую человек может перейти по вредоносной ссылке и не заметить, что сайт является подделкой. Директор департамента корпоративного бизнеса разработчика антивирусных программ ESET Антон Пономарев рассказал, как отличить поддельные страницы от оригинала. Об этом сообщила Lеntа.ru.

В первую очередь специалист посоветовал обращать внимание на орфографические ошибки и подозрительные символы в URL-адресе.Зачастую мошенники создают похожие на оригинал адреса, однако с незначительными изменениями. Например, вместо«google.com» поддельный сайт может носить название «gogle.com». Не каждый пользователь обратит внимание на подобную мелочь.

Также важно проверять сайты на зловредность.Сделать это можно с помощью сервисов Safe Browsing site status, VirusTotal и Whois.

Специалист отметил, что также стоит проверить дату регистрации домена. Чем моложе сайт — тем выше вероятность того, что он создан мошенниками.

Оригинальные ресурсы обычно содержат на своей странице политику конфиденциальности и контактные данные. Если такой информации на сайте нет — ресурс с большой вероятностью является подделкой. Специалист посоветовал в случае необходимости звонить по указанным контактам и проверять подлинность страницы.

Пономарев посоветовал проверять протокол HTTPS, шифрующего информацию между веб-сервером и браузером пользователя.

«Чтобы удостовериться, подтвержден ли сертификат и выдан ли он надежной организацией, можно нажать на значок замка в адресной строке браузера», — объяснил специалист.