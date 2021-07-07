facebook_pixel
    07 июля 2021, 11:35

    Специалисты рассказали, как определить мошеннические сайты

    Арина Бобкова

    В наше время мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана. Зачастую человек может перейти по вредоносной ссылке и не заметить, что сайт является подделкой. Директор департамента корпоративного бизнеса разработчика антивирусных программ ESET Антон Пономарев рассказал, как отличить поддельные страницы от оригинала. Об этом сообщила Lеntа.ru.

    Специалисты рассказали, как определить мошеннические сайты

    В первую очередь специалист посоветовал обращать внимание на орфографические ошибки и подозрительные символы в URL-адресе.Зачастую мошенники создают похожие на оригинал адреса, однако с незначительными изменениями. Например, вместо«google.com» поддельный сайт может носить название «gogle.com». Не каждый пользователь обратит внимание на подобную мелочь.

    Также важно проверять сайты на зловредность.Сделать это можно с помощью сервисов Safe Browsing site status, VirusTotal и Whois.

    Специалист отметил, что также стоит проверить дату регистрации домена. Чем моложе сайт — тем выше вероятность того, что он создан мошенниками.

    Оригинальные ресурсы обычно содержат на своей странице политику конфиденциальности и контактные данные. Если такой информации на сайте нет — ресурс с большой вероятностью является подделкой. Специалист посоветовал в случае необходимости звонить по указанным контактам и проверять подлинность страницы.

    Пономарев посоветовал проверять протокол HTTPS, шифрующего информацию между веб-сервером и браузером пользователя.

    «Чтобы удостовериться, подтвержден ли сертификат и выдан ли он надежной организацией, можно нажать на значок замка в адресной строке браузера», — объяснил специалист.