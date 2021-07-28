Специалисты предупредили, чем может быть опасно использование бесплатного WI-FI

В летний период совершенно не хочется проводить дни в душной квартире. По этой причине многие россияне выбираются работать и отдыхать в кафе, на летние веранды и в парки. Большинство подобных заведений предоставляет для своих посетителей бесплатный интернет. Однако, используя открытый WI-FI, пользователи рискуют подхватить на свое устройство вирус, а также потерять конфиденциальную информацию, передала слова директора инжинирингового центра SafeNet Дениса Кувикова «Вечерняя Москва».

«Общедоступные сети Wi-Fi, например, в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники, сидящие за соседним столом, могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа», — предупредил эксперт.

Специалист отметил также, что часто мошенники создают открытые точки WI-FI с названием, имитирующим публичные. Таким образом они могут похищать данные подключившегося пользователя.

Кувиков заявил, что не стоит проверять почту, вводить пароли или заходить в мобильный банк, используя общественный WI-FI. Эксперт порекомендовал работать через мобильный интернет, а также подключаться к VPN.

«Если же вы вынуждены воспользоваться общественной точкой доступа, не посещайте сайты, на которых необходимо вводить логины и пароли, паспортные и банковские данные», — подытожил он.