Технологии 24 мая 2023, 12:25 Специалисты по безопасности оказались самыми дефицитными в IT-сфере Плуготаренко назвал специалистов по безопасности самыми дефицитными в IT-отрасли РИА «Новости»

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Отрасль информационных технологий в России испытала острую нехватку специалистов по кибербезопасности. В них нуждается половина коммерческих компаний и почти две трети государственных организаций, объявил на Российском интернет-форуме (РИФ-2023) генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Самые дефицитные — это „инфобезники“. Их не хватает 30–50 тысяч», — сказал он на церемонии открытия.

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Опросы HeadHunter, по словам Плуготаренко, показали, что 54% российских коммерческих компаний, 80% госструктур, госкорпораций и компаний с государственным участием испытали дефицит таких кадров и готовы взять специалистов на работу.

Он объяснил небывалый спрос тем, что в 2022 году возросло количество угроз. Системы атаковали не только в коммерческих целях, но и из политических соображений. В России ввели государственные меры, из-за которых теме информационной безопасности нужно уделить больше внимания, и это тоже сказалось на рынке труда.

«Проблема есть, решения, честно говоря, нет, потому что специалистов готовят очень ограниченным количеством, часть вузов вообще специфические», — заявил Плуготаренко.

В 2021 году IT-отрасли не хватало около миллиона специалистов, после пандемии их востребованность возросла, сообщил глава «Цифровой экономики». К середине 2022 года произошел спад, а теперь компаниям снова потребовались айтишники.

РИФ-2023 пройдет с 24 по 26 мая в Подмосковье. Участники форума обсудят развитие искусственного интеллекта, импортозамещение и выстраивание технологического суверенитета, цифровую трансформацию традиционных сфер экономики и другие вопросы.