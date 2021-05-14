Специалисты планетария оценили риски для Земли от полета крупного астероида

Приближающийся к Земле астероид 2015 KJ19 входит в категорию «потенциально опасных», но риска для нашей планеты он не несет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Они пояснили, что по размерами астероид только немного уступает высотному зданию МГУ, чья высота составляет 240 метров.

Опасность гигантского космического тела заключается в том, что пересекает земную орбиту на расстоянии в 5,77 миллиона километров. По меркам Солнечной системы это практически рядом.

По данным астрономов, «недалеко» от Земли каждый год пролетает порядка 180 астероидов, размером от метра до нескольких десятков и даже сотен метров. Такие события встречаются регулярно, но реальных рисков они не несут», — отметили в планетарии.

Как сообщила «Газета.ru», астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров. Во время ближайшей к Земле точки полета он будет находится в 15 раз дальше, чем Луна.