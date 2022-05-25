facebook_pixel
    25 мая 2022, 19:54

    Специалисты «Оренбургнефти» построили более 30 моделей на гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ»

    Анастасия Максимовских, Ирина Журавлева

    Симулятор «РН-КИМ» — один из собственных IT-продуктов компании «Роснефть». По скорости вычислений разработка превосходит импортные аналоги и позволяет найти ключ к разным по сложности нефтяным пластам. На симуляторе специалисты «Оренбургнефти», дочернего предприятия «Роснефти», построили уже больше 30 моделей.

    Специалисты «Оренбургнефти» построили более 30 моделей на гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ» | Изображение 1

    «Мы уже можем определить, какие есть насыщенные толщины, какая мощность нашего пласта, мы можем понять, куда нам стоит бурить, сколько у нас вообще всего запасов и каким вообще потенциалом обладает наше месторождение», — сказал менеджер управления разработки месторождений «Оренбургнефть» Дмитрий Зуев.

    Специалисты «Оренбургнефти» построили более 30 моделей на гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ» | Изображение 2

    Благодаря инновациям вторую жизнь сегодня получают зрелые месторождения — те, что находятся на финальных стадиях разработки. Их ресурсы истощаются и вести добычу с каждым годом все труднее.

    «Зрелые месторождения — отличный полигон для испытания новых отечественных технологий. В „Оренбургнефти“ ежегодно проводятся порядка 20 новых испытаний по таким направлениям, как бурение скважин, наземная инфраструктура, капитальный и текущий ремонт скважин, энергетика», — отметил начальник отдела инноваций «Оренбургнефть» Андрей Мещеряков.

    Специалисты «Оренбургнефти» построили более 30 моделей на гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ» | Изображение 3

    «Оренбургнефть» готовится отметить 60-летний юбилей — и повод для праздника есть. За время работы оренбуржский филиал добыл 450 миллионов тонн нефти — и в запасе еще почти два миллиарда.