Специалисты «Оренбургнефти» построили более 30 моделей на гидродинамическом симуляторе «РН-КИМ»

Симулятор «РН-КИМ» — один из собственных IT-продуктов компании «Роснефть». По скорости вычислений разработка превосходит импортные аналоги и позволяет найти ключ к разным по сложности нефтяным пластам. На симуляторе специалисты «Оренбургнефти», дочернего предприятия «Роснефти», построили уже больше 30 моделей.

«Мы уже можем определить, какие есть насыщенные толщины, какая мощность нашего пласта, мы можем понять, куда нам стоит бурить, сколько у нас вообще всего запасов и каким вообще потенциалом обладает наше месторождение», — сказал менеджер управления разработки месторождений «Оренбургнефть» Дмитрий Зуев.

Благодаря инновациям вторую жизнь сегодня получают зрелые месторождения — те, что находятся на финальных стадиях разработки. Их ресурсы истощаются и вести добычу с каждым годом все труднее.

«Зрелые месторождения — отличный полигон для испытания новых отечественных технологий. В „Оренбургнефти“ ежегодно проводятся порядка 20 новых испытаний по таким направлениям, как бурение скважин, наземная инфраструктура, капитальный и текущий ремонт скважин, энергетика», — отметил начальник отдела инноваций «Оренбургнефть» Андрей Мещеряков.

«Оренбургнефть» готовится отметить 60-летний юбилей — и повод для праздника есть. За время работы оренбуржский филиал добыл 450 миллионов тонн нефти — и в запасе еще почти два миллиарда.