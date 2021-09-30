Специалисты обезвредили 20 мин времен ВОВ в Финском заливе

Корабли противоминной обороны Балтийского флота обезвредили в Финском заливе 20 мин времен Великой Отечественной войны. Военная операция по обнаружению взрывных устройств длилась с 10 августа, рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Экипажами кораблей с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии уничтожались методом подрыва прямо на месте», — говорится в сообщении.

Такая технология безопасна и позволяет обезвреживать взрывные устройства максимально быстро и просто, отметили в Балтийском флоте.