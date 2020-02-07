Специалисты назвали самый продаваемый кроссовер в РФ за январь

Первое место занимает Hyundai Creta. Его купили 5376 человек. «Серебро» за Toyota RAV4. За январь было продано 2618 автомобилей. Топ-3 закрывает KIA Sportage. 2531 жителей России приобрели себе эту машину.

Сайт «Свободная пресса» написал, что также в список вошли: Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Renault Duster, LADA 4×4, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson.