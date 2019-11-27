Специалисты назвали самый популярный смартфон среди россиян

По данным информагентства, список возглавил китайский Huawei со своим суббрендом Honor. Согласно отчету, чаще всего в России покупают устройства Huawei P30 Lite и Honor 8A. Таким образом южнокорейская компания Samsung смещена на вторую позицию. Третья место осталось за китайским производителем Xiaomi. Из их моделей в приоритете у россиян — Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go.