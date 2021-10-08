Специалисты Facebook пообещали устранить неполадки с Instagram как можно скорее

В компании Facebook опубликовали официальное обращение к пользователям, в котором принесли свои извинения за очередные неполадки в работе Instagram. Там пообещали устранить все проблемы максимально быстро, насколько это возможно.

«Мы знаем, что некоторые люди испытывают трудности с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работает над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы извиняемся за неудобства», — сказано в сообщении компании.

Это первые проблемы с сервисом микроблогов после того, как вечером в понедельник, 4 октября, внезапно рухнули многие приложения Facebook и связанные с ними мессенджеры. Не работала сама одноименная социальная сеть, произошло временное отключение WhatsApp.

Потом перебои перекинулись и на другие компании, в том числе на TikTok. Устранить неполадки удалось примерно за семь часов. Власти США заявили, что это не было хакерской атакой. Создатель Telegram Павел Дуров добавил, что за время обрушения в его мессенджер пришло до 70 млн новых пользователей.