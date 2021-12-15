Специалист усомнился, что искусственный интеллект когда-нибудь захватит власть

Руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов счел беспочвенными опасения относительно того, что искусственный интеллект когда-нибудь сможет захватить власть. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

Кривозубов обратил внимание на то, что при разработке программ для ИИ предусмотрена так называемая красная кнопка, при помощи которой робота отключают. Он указал на совершенствование технологий, благодаря которым роботы проникают в различные аспекты человеческой жизни. Однако роботы, как любые технологии или информационные системы подвержены опасности взлома.

«И это очень серьезная проблема и серьезный технологический задел, который необходимо учитывать разработчикам при создании роботов, должны быть обеспечены механизмы безопасности, механизмы защиты данных, которые в роботах хранятся», — подчеркнул специалист.