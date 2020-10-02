Специалист связала предвзятое отношение к роботам с расизмом

Уточняется, что изучив мозговую активность добровольцев, ученые выяснили, что разное отношение к поведению роботов объясняется индивидуальными установками. Так, кто-то считает действия андроидов автоматизированными, а другие — преднамеренными, пишет ИА Nation News.

«Когда мозг находится в состоянии покоя, в нем есть специфический паттерн нейронной активности в диапазоне бета. Выяснилось, что по этому паттерну можно предсказать, как человек относится к роботам», — пояснила Выковская.

В эксперименте приняли участие 52 добровольца. Исследователи сравнили активность мозга в расслабленном состоянии и его реакцию на представленную человекоподобную машину.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник из Подмосковья Даня Никитин разработал манипулятор для управления протезом руки. Это устройство поможет людям, у которых отсутствует конечность.