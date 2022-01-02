Специалист рассказал, почему вредно устанавливать Wi-Fi-роутер в городской квартире

Wi-Fi-роутер нельзя назвать полностью безвредным устройством. От современных аппаратов исходит слабое излучение, но если долгое время находиться с ним в непосредственной близости, то могут возникнуть негативные последствия для состояния здоровья человека. Об этом рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

В беседе с агентством «Прайм» специалист рассказал, что значит близкое расположение роутера к людям. «Близко — это в той же комнате, за некапитальной стенкой спальни, рядом с которой расположена ваша подушка. Близко — это в туалете. Вообще обеспечение хорошего Wi-Fi сигнала в туалете городской квартиры — серьезная провокация на подрыв здоровья и не только мужского», — подчеркивает эксперт.

Назаренко добавил, что в целом можно подытожить: самый идеальный вариант — вообще отказаться от установки роутера в квартире, если речь идет только о здоровье домочадцев. По его мнению, даже если жилплощадь превышает сто квадратных метров, все равно будет ощущаться негативное влияние излучения. Более того, играет роль и то, установлены ли роутеры у соседей, хотя совершенно ясно: отследить этот факт не получится вообще никаким образом.