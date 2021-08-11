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    11 августа 2021, 21:38

    Специалист рассказал, почему на АЭС «Аккую» гарантировано не повторится «чернобыльский сценарий»

    Полина Гребенщикова

    Зампред Совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко рассказал «Экономике сегодня», что обеспечит безопасность на российской атомной станции «Аккую» в Турции. Масштабные катастрофы ХХ века на ней точно не повторятся.

    «Аккую» — атомная станция, строящаяся в Турции по российскому проекту. Выгоду она принесет обеим странам. Благодаря современны технологиям на станции обеспечена полная безопасность. Дедусенко пояснил, что после аварии в Чернобыле стандарты безопасности АЭС были кардинально пересмотрены во всем мире. Проведенные тесты подтвердили надежность новых технологий. Они включают в себя двойную защитную оболочку реакторного зала и пассивную систему отвода остаточного тепла.

    «Главная особенность инновационных технологических решений энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 — это уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих атомную станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям, даже при их сочетании. Пассивные системы дополняют активные в том смысле, что они способны эффективно обеспечивать безопасность атомной электростанции даже в отсутствие энергоснабжения и без участия человека. Таким образом, АЭС „Аккую“ защищена от самых тяжёлых катаклизмов — ей не страшны цунами, землетрясения, наводнения или ураганы», — заверил Дедусенко.