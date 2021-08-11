Специалист рассказал, почему на АЭС «Аккую» гарантировано не повторится «чернобыльский сценарий»

Зампред Совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко рассказал «Экономике сегодня», что обеспечит безопасность на российской атомной станции «Аккую» в Турции. Масштабные катастрофы ХХ века на ней точно не повторятся.

«Аккую» — атомная станция, строящаяся в Турции по российскому проекту. Выгоду она принесет обеим странам. Благодаря современны технологиям на станции обеспечена полная безопасность. Дедусенко пояснил, что после аварии в Чернобыле стандарты безопасности АЭС были кардинально пересмотрены во всем мире. Проведенные тесты подтвердили надежность новых технологий. Они включают в себя двойную защитную оболочку реакторного зала и пассивную систему отвода остаточного тепла.

«Главная особенность инновационных технологических решений энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 — это уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих атомную станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям, даже при их сочетании. Пассивные системы дополняют активные в том смысле, что они способны эффективно обеспечивать безопасность атомной электростанции даже в отсутствие энергоснабжения и без участия человека. Таким образом, АЭС „Аккую“ защищена от самых тяжёлых катаклизмов — ей не страшны цунами, землетрясения, наводнения или ураганы», — заверил Дедусенко.