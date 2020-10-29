Специалист рассказал о рисках, которые сдерживают развитие Арктики

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал о рисках, которые сдерживают развитие Северного морского пути (СМП).

В минувшее воскресенье, 25 октября, президент России Владимир Путин подписал приказ о новой стратегии развития Арктики до 2035 года. По словам Журавеля, чтобы обеспечить нормальное функционирование СМП, к концу 2025 года в нашей стране будет построено еще четыре атомных ледокола класса «Арктика» и три более мощных ледокола серии «Лидер».

Он подчеркнул, что нужно преодолеть риски, которые останавливают грузоперевозчиков в решении использовать более простой и бюджетный маршрут перевозки грузов из Азии в Европу. В числе главных проблем отсутствие развитой инфраструктуры портов, которая бы соответствовала современным требованиям перевалки, пишет РИА ФАН.

«Нам нужно улучшать инфраструктуру имеющихся 8-10 портов. Необходимо иметь специалистов, которые обеспечивают ледовую проводку, лоцманов, которые сразу будут подхватывать караваны и вести их», — отметил специалист.

Эксперт уточнил, что важно улучшить гидрометеорологическое обеспечение на всем протяжении пути и оптимизировать экономику проекта.