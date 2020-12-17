Специалист рассказал о минусах электронного оформления ДТП

Он отметил, что есть риск совершить ошибку при оформлении происшествия. Дело в том, что начинающие водители не проходят инструктаж по использованию «Помощника ОСАГО». Кроме этого, у кого-то из участников аварии может не оказаться интернета. В этом случае приложение не будет работать. Данные пользователей офлайн не сохраняются. Шкуматов добавил, что смартфоны участников ДТП не могут синхронизироваться.

По мнению специалиста, если доработать приложение, то оно может подойти большинству водителей.