Специалист рассказал, куда нельзя ставить включенный ноутбук

По его словам, лучше не класть технику на мягкие поверхности, такие как плед, подушка и одеяло. Дело в том, что ткани могут перекрывать вентиляцию, и тогда компьютер перегреется. В итоге устройство отключится, или даже выйдут из строя некоторые его компоненты. Помимо прочего, с мягких поверхностей в ноутбук попадает пыль.

Также плохим местом для компьютера является кухня. Здесь в устройство может легко попасть вода, что вызовет поломку. Возможно его получится восстановить, но за это придется отдать немалую сумму денег, информирует Piter.tv.

Еще Аверин не советует ставить ноутбук рядом с электроприборами и магнитами. Это может привести к помехам и потере информации.

Ранее специалисты «Яндекс.Маркета» составили рейтинг смартфонов и ноутбуков, которые пользуются в России наибольшей популярностью. Первые места заняли MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16.