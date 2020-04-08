08 апреля 2020, 16:00
Специалист поделился советами по защите от мошенничества на фоне пандемии
Андрей Масалович, специалист по киберезопасности, в беседе с RT рассказал, как обезопасить себя от мошенников, которые появились на фоне пандемии коронавируса.
На данный момент появляется множество различных мошеннических операций. Большинство занимается распространением СМС. Эксперт сказал, что отвечать на такие сообщения не нужно. Тем более не следует переходить по ссылкам, которые в них содержатся.
Вместо основной карты Масалович советует использовать дополнительную. Если у вас ее нет, то необходимо завести и все операции совершать по ней.
Специалист поделился советом, как отвечать мошенникам по телефону.
«Я перезвоню через час. Потому что за час можно и проверить телефон и переспросить. Никогда не реагируйте сразу, именно на это расчёт. У мошенника задачи всего две: первое — вызвать неконтролируемую реакцию, второе — вызвать вас на диалог», — сказал он.