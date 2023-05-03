Технологии 03 мая 2023, 16:40 Специалист по работе с нейросетями Новикова: искусственный интеллект не заменит работников аналитических сфер

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В настоящее время в различные сферы жизни активно внедряются технологии искусственного интеллекта и чат-ботов. О том, смогут ли они заменить человека в определенных профессиях, рассказала специалист по работе с нейросетями в «ЮMoney» Майя Новикова в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, под угрозой находятся не столько профессии, сколько процессы, которые можно автоматизировать благодаря искусственному интеллекту. Нейросети не способны строить гипотезы и делать выводы, поэтому в одночасье они не заменят работников креативных и аналитических сфер.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», нейросети могут лишь быстро найти нужную информацию и выполнить поставленные задачи без проведения глубокого анализа.