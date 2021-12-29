Специалист по оружию оценил экспортный потенциал нового АК-19 под патроны НАТО

Специалист по стрелковому вооружению Александр Арутюнов обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что РФ подписала первые контракты на экспорт нового АК-19 под патроны НАТО.

По словам Арутюнова, смысл оружия Североатлантического Альянса заключается в том, что оно унифицировано не только по патрону, но и еще по магазину.

«То есть магазины от разных винтовок взаимозаменяемые, и это очень важный момент», — обратил внимание специалист.

Отмечается, что в военном блоке есть специальное соглашение по стандартизации, согласно которому страны-члены НАТО должны привести свои образцы вооружения в соответствие с требованиями Альянса. Это нужно для однообразия боеприпасов, чтобы каждый участник обладал возможностью воспользоваться боеприпасами и винтовками из дружественной страны.

«В каких-то странах мира есть большой запас патронов на оружие калибра 5,56×45 мм. Возможно, стоящие на их вооружении М16 давно устарели и нуждаются в обновлении, но из-за ухудшения отношений с США позволить себе более современные штурмовые винтовки государства не могут. В таком случае они имеют возможность закупить альтернативный образец под стандарт патрона, который у них есть. И выбор их падет на АК-19», — предположил собеседник издания.