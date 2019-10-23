  • Специалист по кибербезопасности посоветовал защищаться от кражи денег

    23 октября 2019, 11:01

    Ольга Ситникова

    Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович объяснил, как уберечь свои финансы от кражи с использованием программ удаленного доступа на мобильные телефоны, сообщает сайт RT.

    Андрей Масалович обратил внимание на то, что это не новый способ кражи, а лишь видоизменившаяся старая схема.

    «Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — отметил он.

    Специалист посоветовал обратиться к банковскому сотруднику и ограничить возможность управления деньгами с телефона.

    Также по словам эксперта, к специалистам следует обращаться сразу, как пользователь чувствует что-то непривычное.