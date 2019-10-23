Специалист по кибербезопасности посоветовал защищаться от кражи денег

Андрей Масалович обратил внимание на то, что это не новый способ кражи, а лишь видоизменившаяся старая схема.

«Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — отметил он.

Специалист посоветовал обратиться к банковскому сотруднику и ограничить возможность управления деньгами с телефона.

Также по словам эксперта, к специалистам следует обращаться сразу, как пользователь чувствует что-то непривычное.