Специалист по кибербезопасности посоветовал защищаться от кражи денег
Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович объяснил, как уберечь свои финансы от кражи с использованием программ удаленного доступа на мобильные телефоны, сообщает сайт RT.
Андрей Масалович обратил внимание на то, что это не новый способ кражи, а лишь видоизменившаяся старая схема.
«Не ставьте незнакомые приложения, не переходите по незнакомым ссылкам, не совершайте действий по звонкам незнакомых людей. Половина нашей безопасности — это цифровая гигиена. Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы», — отметил он.
Специалист посоветовал обратиться к банковскому сотруднику и ограничить возможность управления деньгами с телефона.
Также по словам эксперта, к специалистам следует обращаться сразу, как пользователь чувствует что-то непривычное.