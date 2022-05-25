Специалист по информационной безопасности Кукульчук рассказал, как заблокировать спам-звонки

Специалист по информационной безопасности Александр Кукульчук рассказал, что заблокировать спам-звонки можно при помощи специальных сервисов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он пояснил, что есть специальные определители, которые могут показать дополнительную информацию о номере. Например, что это рекламный звонок или от какой-то организации.

«Сервисы проверяют номер на причастность к организациям, геопозицию, отзывы пользователей, периодичность звонков и другие метрики», — рассказал Кукульчук.