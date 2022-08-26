Специалист по БПЛА объяснил, чем хороши дроны от DJI

Автор канала «Оператор шагающей мясорубки», волонтер-специалист по беспилотным летающим аппаратом Петрович объяснил «Ридусу», почему подразделения ВС РФ начали укомплектовывать «бытовыми» коптерами китайской компании DJI, которая известна своими «мавиками».

«Потому что это наиболее оптимально подготовленные для практической работы коптеры. С точки зрения навигации, софта, железа, всего», — заметил Петрович.

Он назвал эти беспилотники чисто потребительским продуктом, который абсолютно доведен до ума и полностью ориентирован на пользователя. По его мнению, из аналогов можно отметить продукцию Apple во времена, когда Стив Джоббс был еще жив.

«Может быть есть какие-то другие дроны получше, но продукция DJI — наилучшая с точки зрения цены/качества/доступности, и это не реклама, это факт, доказанный востребованностью», — добавил собеседник издания.