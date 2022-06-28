Специалист по безопасности заявил, что Штаты живут в плену собственных мифов о технической отсталости РФ

Специалист по вопросам безопасности Игорь Герасимов обсудил с сайтом Pravda.Ru сообщение о том, что Штаты намерены запретить предприятиям, поддерживающим Россию, доступ к американским технологиям.

Герасимов напомнил, что с XIX века в США культивировался миф об отсталости России в техническом плане. По мнению специалиста, Россия способна самостоятельно изобретать уникальные и высокотехнологичные изделия, поэтому очередные ограничения с американской стороны никак не скажутся на РФ.

«У нас НИОКРов, различных разработок, изобретений полным-полно еще с советских времен. Мы один экраноплан построили такой. Они (Англосаксы. — Прим. ред.) до сих пор, полвека прошло, до такого не додумались. Они до сих пор пребывают в плену собственных мифов», — констатировал собеседник издания.