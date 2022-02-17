Специалист по безопасности объяснил, защищает ли VPN личные данные

VPNне сможет защитить пользователя от кражи личных и банковских данных, потому что для их похищения злоумышленники используют такие методы, при которых жертва сама передает все сведения. Об этом аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала РИА «Новости».

«Хакеры, как правило, применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву собственноручно передать ценную информацию мошеннику. В этом случае VPN-соединение не обеспечит должную защиту», — констатировала она.

Помочь в сохранении конфиденциальности, по ее словам, могут только те сервисы, которые анализируют репутацию веб-страниц и предупреждают об опасности перехода по сомнительным ссылкам, предотвращая такие действия.

Лынова напомнила, что часто данные пользователей VPN-сервисов просто уходили в сеть. Например, целые базы с ними продавались в даркнете. Поэтому сервис должен быть проверенным. Эксперт предупредила, что с особенной осторожностью надо относиться к бесплатным поставщикам таких услуг.

Для соблюдения кибергигиены специалист по безопасности посоветовала не посещать сомнительные сайты и предоставлять личную информацию только надежным источникам.