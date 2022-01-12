Специалист озвучил наиболее уязвимые для взлома смартфоны
Специалист Фокин: смартфоны с неофициальной операционной системой более уязвимы для взлома
Директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Николай Фокин сообщил, что смартфоны с неофициальной версией операционной системы более уязвимы для взлома, чем телефоны с официальными прошивками. Об этом написала «Газета.ru».
В связи с участившимися взломами многие компании, в том числе банки, в своих мобильных приложениях для Android выполняют специальные проверки, чтобы определить тип смартфона.
По словам эксперта, мошенники заинтересованы именно в неофициальных версиях мобильного ПО. Благодаря такой прошивке им удается обходить функции безопасности и перехватывать SMS-сообщения для хищения данных банковских карт.
В заключении Фомин отметил, что операции с таких устройств считаются более рискованными.
Ранее сообщалось, что отказ от сим-карты в новых iPhone сделает их уязвимыми для мошенников. Цифровой аналог сим-карты (иначе e-SIM) уже широко используется в мире, но его нельзя назвать полностью безопасным.