Специалист объяснил, на что способны собаки-роботы Белка и Стрелка

Руководитель отдела маркетинга компании «Революционные технологии» Виктория Калачева объяснила, на что способны собаки-роботы Белка и Стрелка, написал «ПолитЭксперт».

Эти устройства являются разработкой китайской компании Unitree Robotics. Ей заинтересовались наши инженеры. Адаптацией роботов занимается Ревотех. Белка или модель А1 от Unitree Robotics это самая быстрая бионическая собака-робот в своем классе в мире. Она даже способна делать сальто и развивать скорость до 12 километров в час.

Эта «собака» хорошо умеет привлекать внимание. Она следует за людьми, реагирует на контакты и даже танцует. Робот хорошо вписывается в развлекательные мероприятия.

«Когда мы только привезли ее в 2020 году на первую выставку, даже не ожидали такого ажиотажа и такой реальной любви! Это забавно и это всегда хорошее настроение», — вспомнила Калачева.

Помимо прочего, Белка может быть собакой-поводырем. Еще она пригодится в логистике, охране или патрулировании местности. Подруга этого робота, Стрелка, — модель Aliengo для промышленных масштабов. Устройство может брать на себя большой вес. Оно может заменить человека на производстве.