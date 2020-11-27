Специалист объяснил, как сделать качественные фотографии на телефон

По его словам, для улучшения качества снимков, нужно проводить больше экспериментов во время съемок. Стоит менять значения ISO, играть с балансом белого, пробовать макросъемку.

Кроме того, специалист порекомендовал не использовать зум, поскольку тогда теряется четкость и резкость объектов, а иногда и вовсе проступают пиксели. Не менее важный совет — держать камеру в чистоте, потому что отпечатки пальцев или пыль из кармана помешают сделать хорошее фото.

Помимо этого, эксперт предложил не включать вспышку, написала газета «Известия». Она выделяет ненужные объекты и искажает цвета. А чтобы сделать нужную область более четкой, надо воспользоваться ручной фокусировкой. Для этого нужно пальцем нажать на определенную зону.

Однако не всегда удается с помощью настроек сделать качественный снимок. Часто успех фотосъемки на камеру смартфона зависит от окружающего пространства, рассеивания света, движения на заднем фоне и других нюансов. А после съемки улучшить фотографию можно благодаря фоторедакторам. Они позволяют выбирать фильтры. Кузьменко перечислил наиболее популярные и при этом бесплатные и простые в использовании приложения: Adobe Photoshop Express, VSCOCam, Snapseed, Pixlr.