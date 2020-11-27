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    27 ноября 2020, 10:03

    Специалист объяснил, как сделать качественные фотографии на телефон

    Алена Макаренко

    Чтобы сделать хорошие фотографии на телефоне, необходимо выставлять различные параметры камеры. Об этом рассказал старший специалист по тестированию продуктов Роскачества Сергей Кузьменко, сообщило агентство «Прайм».
    Специалист объяснил, как сделать качественные фотографии на телефон

    По его словам, для улучшения качества снимков, нужно проводить больше экспериментов во время съемок. Стоит менять значения ISO, играть с балансом белого, пробовать макросъемку.

    Кроме того, специалист порекомендовал не использовать зум, поскольку тогда теряется четкость и резкость объектов, а иногда и вовсе проступают пиксели. Не менее важный совет — держать камеру в чистоте, потому что отпечатки пальцев или пыль из кармана помешают сделать хорошее фото.

    Помимо этого, эксперт предложил не включать вспышку, написала газета «Известия». Она выделяет ненужные объекты и искажает цвета. А чтобы сделать нужную область более четкой, надо воспользоваться ручной фокусировкой. Для этого нужно пальцем нажать на определенную зону.

    Однако не всегда удается с помощью настроек сделать качественный снимок. Часто успех фотосъемки на камеру смартфона зависит от окружающего пространства, рассеивания света, движения на заднем фоне и других нюансов. А после съемки улучшить фотографию можно благодаря фоторедакторам. Они позволяют выбирать фильтры. Кузьменко перечислил наиболее популярные и при этом бесплатные и простые в использовании приложения: Adobe Photoshop Express, VSCOCam, Snapseed, Pixlr.