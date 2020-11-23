Специалист объяснил, как продлить жизнь аккумулятору в ноутбуке

«Важно правильно настроить электропотребление ноутбука и следить, какие приложения постоянно работают в фоне. Более того, в некоторых операционных системах есть специальная функция экономии заряда батареи», — отметил эксперт.

По словам Рябинина, в таком режиме на конкретном уровне заряда останавливается работа фоновых приложений, снижается яркость. Благодаря этому уменьшается риск дополнительного износа батареи. Он пояснил, что аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное число циклов зарядки. Так, если не разряжать его ниже 20%, можно сохранить технику в рабочем состоянии на более долгое время.

Помимо прочего, лучше не оставлять ноутбуки все время подключенными к сети. Когда устройство долго не используется, аккумулятор необходимо держать в районе 40-50%. Также не нужно хранить ноутбук на холоде либо включать его сразу после мороза.