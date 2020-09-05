Специалист объяснил, как при помощи смартфона найти скрытую камеру

Зачастую скрытые камеры устанавливаются в недоступных местах. Однако в то же время их нельзя зафиксировать так, чтобы совсем не было видно.

Чтобы обнаружить скрытую камеру, необходимо включить видеокамеру на смартфоне и фонарик, по максимуму выключить свет в помещении. Затем можно начинать поэтапно обходить жилплощадь. Нужно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками.

При отсутствии на смартфоне встроенного фонарика Солдатенков советует найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.

«Не стоит забывать о камерах, которые ведут не только съемку, но и передачу данных, при этом сами данные сохраняются на устройстве, которое может находиться в другом помещении», — пояснил специалист.

Тогда можно использовать мобильные приложения, фиксирующие электромагнитные поля.

Если камера скрытого наблюдения установлена, на экране смартфона появятся блики, отметило РИА ФАН. В таком случае не рекомендуется обследовать находку самостоятельно, лучше вызвать правоохранителей. Однако стоит сфотографировать это место.

Полицейские помогут разобраться, кто и с какой целью установил скрытое устройство. Если камера обнаружена в отеле, нужно сообщить об этом администратору. Тогда записывающее устройство снимут и извинятся. Правда, этим проблема не решится: подобные камеры могут находиться и в других номерах.