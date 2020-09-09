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    09 сентября 2020, 10:50

    Специалист объяснил, как избавиться от навязчивых звонков мошенников

    Полина Петрова

    Директор компании Zecurion Алексей Раевский объяснил, как избавиться от навязчивых звонков телефонных мошенников, пишет сайт РИА ФАН.
    Специалист объяснил, как избавиться от навязчивых звонков мошенников

    По словам эксперта, есть несколько путей, которые помогут обезопасить себя от деятельности злоумышленников. Например, можно купить вторую SIM-карту. Еще одна карта понадобится для указания ее номера в анкетах банков, чтобы не использовать основной номер, пишет сайт «Экономика сегодня».

    Второй способ подразумевает грамотное использование психологии. Так, если показать аферисту, что он позвонил понимающему, а не наивному человеку, его интерес к «жертве» пропадет. Специалист напомнил, что нельзя рассказывать злоумышленникам свои личные данные. В их число входит CVV-код карты.

    Ранее интернет-эксперт Антон Меркуров посоветовал для защиты своих конфиденциальных данных завести виртуальный номер, на который будут приходить SMS-оповещения. Также можно использовать программы, вычисляющие спамерские звонки и вносящие эти номера в черный список.

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