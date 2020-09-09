Специалист объяснил, как избавиться от навязчивых звонков мошенников

По словам эксперта, есть несколько путей, которые помогут обезопасить себя от деятельности злоумышленников. Например, можно купить вторую SIM-карту. Еще одна карта понадобится для указания ее номера в анкетах банков, чтобы не использовать основной номер, пишет сайт «Экономика сегодня».

Второй способ подразумевает грамотное использование психологии. Так, если показать аферисту, что он позвонил понимающему, а не наивному человеку, его интерес к «жертве» пропадет. Специалист напомнил, что нельзя рассказывать злоумышленникам свои личные данные. В их число входит CVV-код карты.

Ранее интернет-эксперт Антон Меркуров посоветовал для защиты своих конфиденциальных данных завести виртуальный номер, на который будут приходить SMS-оповещения. Также можно использовать программы, вычисляющие спамерские звонки и вносящие эти номера в черный список.