Специалист объяснил, как использовать кондиционер экономично

Чтобы охладить дом в жару, многие прибегают к помощи кондиционера. При неправильном использовании это устройство требует много электроэнергии. Однако на электричестве можно сэкономить, если соблюдать простые правила, о которых рассказал для радио Sputnik автор и ведущий программы «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

В первую очередь нужно «довериться» кондиционеру. Это значит, что температуру необходимо выставлять сразу нужную, а не самую низкую, как делают многие, чтобы быстрее охладить помещение.

«Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры. Именно в этом режиме кондиционер расходует минимальное количество энергии», — объяснил Малоземов.

Он отметил, что у современных кондиционеров есть режим «эко» — в этом режиме кондиционер потребляет меньше электричества, а также производит меньше шума. Тем, кто оставляет кондиционер работать на ночь, лучше пользоваться именно этим режимом.

Наконец, есть простое правило, которое часто игнорируется. При работе кондиционера необходимо закрывать все окна в помещении, чтобы не перегружать его.

«Кондиционеру не нужно мешать. То есть окна при его работе должны быть закрыты, иначе горячий воздух будет поступать и поступать. В таком режиме расходуется максимальное количество энергии и наносится наибольший вред для вашего бюджета и экологии», — заключил специалист.