Специалист назвал условия для лучшей работы роутера

Эксперт отметил, что лучше всего поставить роутер в центре квартиры, но не на полу. Также не следует закрывать его крупной мебелью и располагать рядом другие электроприборы. Последние представляют особую опасность, так как являются источником радиочастотных шумов и магнитных полей.

«Как и любой другой электроприбор, роутер во время своей работы генерирует тепло, это нормальный процесс, в связи с этим его не следует размещать рядом с радиаторами отопления или в местах, где затруднена вентиляция», — дал еще один совет специалист.

Владельцам частных домов или больших квартир он посоветовал купить повторитель беспроводного сигнала — репитер. Это позволит пользоваться интернетом даже в самых дальних частях жилища.

Кузьменко отметил, что при выборе роутера нужно ориентироваться на количество подключенных к нему приборов. Каждая модель имеет свой предел. Если общее число подключаемых устройств не превышает шести единиц, то подойдет простой роутер со скоростью 100 Мегабит в секунду. Если их число больше, то лучше взять более скоростную модель с показателем до 600 мегабит в секунду.