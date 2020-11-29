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    29 ноября 2020, 02:50

    Специалист назвал условия для лучшей работы роутера

    Анатолий Минкин

    Представить себе сегодня жилье современного человека без Wi-Fi практически невозможно. Но мало только выбрать качественный роутер. Также важно найти для него места, чтобы сигнал не прерывался. Свои советы дал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Российской газетой».
    Специалист назвал условия для лучшей работы роутера

    Эксперт отметил, что лучше всего поставить роутер в центре квартиры, но не на полу. Также не следует закрывать его крупной мебелью и располагать рядом другие электроприборы. Последние представляют особую опасность, так как являются источником радиочастотных шумов и магнитных полей.

    «Как и любой другой электроприбор, роутер во время своей работы генерирует тепло, это нормальный процесс, в связи с этим его не следует размещать рядом с радиаторами отопления или в местах, где затруднена вентиляция», — дал еще один совет специалист.

    Владельцам частных домов или больших квартир он посоветовал купить повторитель беспроводного сигнала — репитер. Это позволит пользоваться интернетом даже в самых дальних частях жилища.

    Кузьменко отметил, что при выборе роутера нужно ориентироваться на количество подключенных к нему приборов. Каждая модель имеет свой предел. Если общее число подключаемых устройств не превышает шести единиц, то подойдет простой роутер со скоростью 100 Мегабит в секунду. Если их число больше, то лучше взять более скоростную модель с показателем до 600 мегабит в секунду.