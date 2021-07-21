Специалист назвал способы устранения «зависаний» компьютера

При высокой нагрузке на процессор компьютер может выполнять задачи медленнее или вообще перестать работать. К зависанию компьютера может приводить повышенный нагрев, а виновата может быть система охлаждения.

«Если ожидание нескольких минут не помогло, убедитесь, что у вас нормально работает мышь. Быть может, у нее плохой контакт, или садятся батарейки в беспроводной мыши. Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит», — объяснил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Работа за компьютером часто связана с интернетом и работой браузера, отметил эксперт. Поэтому, возможно, завис не компьютер, а одна страница в Сети.

При «зависании» компьютера Тимофеев порекомендовал использовать самый распространенный вариант действий — это одновременное нажатие клавиш Ctrl + Alt + Del. При таком действии открывается системное меню, и закрыть «подвисшую» программу можно через диспетчер задач.

Однако специалист предупредил, что при этом способе данные не сохранятся, зато компьютер снова начнет работать быстро.