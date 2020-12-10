Специалист назвал корабль Starship «прорывом» несмотря на провал испытаний

В четверг, 10 декабря, прототип корабля Starship взорвался при посадке, испытания попали на видео. На кадрах видно, как ракета поднимается и поворачивается в горизонтальное положение. Затем она возвращается в исходную позицию и спускается на Землю. Во время касания с поверхностью посадочной площадки вспыхивает пламя и гремит взрыв.

«Можно с неким сожалением сказать об этом испытании. На самом деле Starship — это прорыв в ракетной технике. В той самой ракетной технике, которая позволит сделать первые шаги в экспедиции человека на Марс. Этот аппарат сверхтяжелого класса», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что Маск планирует с этим аппаратом превысить достижения Saturn V, с помощью которого американцы летали на Луну и успешно вернулись. По словам специалиста, приблизительно того же класса был носитель у СССР — Н-1 и «Энергия». У Н-1 было четыре запуска и все они оказались провальными, в результате чего проект закрыли. Эйсмонт подытожил, что неудачи бывают не только у Маска.