facebook_pixel
    10 декабря 2020, 12:40

    Специалист назвал корабль Starship «прорывом» несмотря на провал испытаний

    Полина Петрова

    Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт похвалил корабль Starship компании Илона Маска SpaceX несмотря на неудачу на последних испытаниях, сообщило радио Sputnik.
    Специалист назвал корабль Starship «прорывом» несмотря на провал испытаний

    В четверг, 10 декабря, прототип корабля Starship взорвался при посадке, испытания попали на видео. На кадрах видно, как ракета поднимается и поворачивается в горизонтальное положение. Затем она возвращается в исходную позицию и спускается на Землю. Во время касания с поверхностью посадочной площадки вспыхивает пламя и гремит взрыв.

    «Можно с неким сожалением сказать об этом испытании. На самом деле Starship — это прорыв в ракетной технике. В той самой ракетной технике, которая позволит сделать первые шаги в экспедиции человека на Марс. Этот аппарат сверхтяжелого класса», — пояснил эксперт.

    Он уточнил, что Маск планирует с этим аппаратом превысить достижения Saturn V, с помощью которого американцы летали на Луну и успешно вернулись. По словам специалиста, приблизительно того же класса был носитель у СССР — Н-1 и «Энергия». У Н-1 было четыре запуска и все они оказались провальными, в результате чего проект закрыли. Эйсмонт подытожил, что неудачи бывают не только у Маска.