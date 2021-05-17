Специалист дал советы, как защитить кредитную карту от мошенников
Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий дал советы, как защитить свою кредитную карту от махинаций мошенников, написал сайт RT.
Специалист оценил возможное введение кредитными организациями функции снятия средств в банкомате с чужой карты с помощью QR-кода.
«Если честно, схема сама по себе достаточно странная. Риски, безусловно, есть. Основной — это перехват кода, который обычно передается в открытом виде», — подчеркнул Лукацкий.
По его словам, в случае, когда код передается в формате обычного смс-сообщения, его нетрудно перехватить. Помимо прочего, установленная на гаджет вредоносная программа может скрыть факт прихода кода. Эксперт заметил, что в нашей стране несовершенно законодательство, которое регулирует эту сферу деятельности. Доказать, кто именно отправлял QR-код, сегодня непросто.
Лукацкий посоветовал не передавать смартфон чужакам и не устанавливать на него постороннее программное обеспечение. Также нельзя осуществлять операцию джейлбрейка устройства и нажимать на странные ссылки.