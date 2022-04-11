SpeedTest заподозрили в сливе персональных данных россиян за границу

Роскомнадзор заподозрил американский сервис измерения скорости интернета SpeedTest в нарушении российского законодательства о персональных данных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минцифры РФ.

Роскомнадзор направил разработчику SpeedTest компании Ookla LLC запрос с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных россиян. По закону РФ оператор обязан их хранить на территории России, в ином случае компании грозит штраф в размере до шести миллионов рублей. Также ведомство может принять решение о блокировке сервиса на территории страны.

Ежемесячная аудитория SpeedTest в мире составляет более 100 миллионов пользователей, Россия находится на третьем месте по их количеству. Сведения, которые собирает сервис, могут быть использованы спамерами, мошенниками, шантажистами или иностранными спецслужбами.

Госдума разработала законопроект, который защитит персональные данные россиян. Согласно ему, оператор будет обязан немедленно ставить в известность уполномоченные органы власти о происшествиях с принадлежащими им базами персональных данных.