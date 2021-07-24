SpaceX запустит аппарат NАSА для миссии на спутник Юпитера

Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX осуществит запуск миссии NASA к спутнику Юпитера в 2024 году. Об этом сообщило национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA выбрало компанию Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) из Хоторна, Калифорния, для предоставления услуг по запуску первой миссии Земли для проведения подробных исследований спутника Юпитера, Европы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем также указывается, что миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

«Europa Clipper» проведет подробный обзор спутника и применит «комплексный набор научных инструментов», чтобы выяснить, есть ли на Европе подходящие для жизни условия.

Общая стоимость контракта составляет около 178 миллионов долларов.

Европа — это шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера. По своим размерам он немного меньше Луны.

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