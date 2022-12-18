Технологии 18 декабря 2022, 02:37 SpaceX запустила в космос ракету с мини-спутниками для Starlink РИА «Новости»

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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с очередной партией спутников для интернет-сети Starlink. На окна околоземную орбиту вывели 54 мини-спутника, сообщил ТАСС.

Старт ракеты Falcon 9 состоялся в 00:32 по московскому времени с площадки Космического центра в штате Флорида. Спустя примерно десять минут первая ступень успешно вернулась на Землю и опустилась на платформу в Атлантическом океане. Спустя несколько минут в компании сообщили, что произошло развертывание всех отправленных спутников.

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Первая ступень ракеты до этого использовалась уже в 14 запусках.

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Последняя отправка спутников состоялась три недели назад. Тогда на орбиту вывели примерно столько же мини-спутников. Всего же с 2019 года SpaceX разместила на орбите более 3,2 тысяч спутников Starlink.

Ранее сообщалось, что тарифы на интернет от Starlink для жителей Украины вырастут. Стоимость месячного использования вырастет с 29 декабря с 60 до 75 долларов. Это около 4,5 тысячи рублей.