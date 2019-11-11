SpaceX запустила в космос 60 новых интернет-спутников. Видео

Американская компания SpaceX успешно запустила в космос ракету Falcon 9. Аппарат должен доставить на орбиту 60 новых спутников Starlink, которые будут обеспечивать связь. Компания впервые использовала для старта головной обтекатель и первую ступень, которые уже участвовали в полетах с Земли.

SpaceX опубликовала видео старта ракеты в Twitter. На кадрах, снятых с разных ракурсов, видно, как Falcon 9 отрывается от площадки и начинает медленно подниматься.

Пуск космического аппарата проходил 11 ноября на базе ВВС США, которая находится на мысе Канаверал. Запуск прошел успешно и через 2,5 минуты произошло отделение первой ступени, а затем от второй ступени отошли створки головного обтекателя. Теперь они должны приземлиться на три американских судна.

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SpaceX использовала обтекатель уже второй раз. Предыдущий запуск прошел в апреле 2019 года, когда в космос отправляли Falcon Heavy. С помощью первой ступени специалисты ранее выводили на орбиту спутники Iridium, SAOCOM-1A и лунный зонд Израиля «Берешит».